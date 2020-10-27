«الأمين»: على «⁧فبراير»‬ إعلان «كيانها السياسي» حتى لا توظف بندقيتها «مافيا السمسرة» 

علق وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، على البيان الثاني للمليشيات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “القوات المدنية المساندة”، وأعلنت من خلاله رفضها لكل الأطراف السياسية التي ستشارك في حوار تونس معتبرًا أن هذا الأمر “خطوة بالاتجاه الصحيح لابد أن تسطر خطواتها على الأرض”، بحسب زعمه.

وقال« الأمين» في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه “‏على ⁧فبراير‬⁩ أن تتوج حضورها بإعلان قيام جبهتها الوطنية السياسية ⁧‫بكيان‬⁩ ⁧‫سياسي‬⁩ كرافعة ⁧‫لمشروعها السياسي الوطني‬⁩ كي لا تشيطن بحجة أنها مجرد فوهات بلا مشروع وكي لا توظف بندقيتها مافيا السمسرة ويضارب عرابي الوصاية السياسية برصيدها”. على حد قوله.

وكان آمري المحاور وقادة المليشيات المشاركين في عملية بركان الغضب، قد أعلنوا منذ فترة تأسيس ائتلاف القوات المدنية المساندة، كجسم ممثل لهم في الحوارات السياسية.

ويضم الائتلاف الجديد، بحسب بيان التأسيس، المليشيات المشاركة في عملية “بركان الغضب، وقد أكد البيان، أن هذا الكيان جاء نتاجا لما اتفق عليه هؤلاء في ملتقاهم الأول الذي عقدوه سابقا في 13 أكتوبر الماضى في طرابلس، وتم الاتفاق فيه على تشكيل جسم يمثلهم ويعبر عن أرادتهم بحسب البيان، الذى قال لقد اتفق الحاضرون على تأسيس جسم يمثلهم ويعبر عن إرادتهم والمشاركة فى كل الرؤى والأعمال التى تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام.

وفي 13 أكتوبر عقد رئيس مجلس الرئاسي اجتماعا ضم أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الأركان العامة ووزير دفاع الوفاق وآمر غرفة العمليات المشتركة، وأمراء المناطق، وآمر العمليات العسكرية، وآمر المشتركة، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة، و35 من قادة وأمراء الكتائب والمحاور بركان الغضب.

وأعلن قادة مليشيات خلال اللقاء الذي امتد إلى 5 ساعات، رفضهم لأي حوار سياسي يتيح الفرصة أمام المشير خليفة حفتر وقواته، كما اعترضوا على تهميشهم وتجاهلهم في مسارات أبوزنيقة المغربية، وطالبوا بضرورة تكليف الكفاءات (في إسقاط على بركان الغضب) بالتشكيل الوزاري المرتقب، وتفويض عدة شخصيات لمتابعة ملف الجرحى (في إشارة لمصابي المليشيات).

ورغم تكرار “بركان الغضب” النداءات لمشاركة شخصيات محسوبة عليها ووصفت بالمتشددة في اللقاءات السياسية الجارية، إلا أن البعثة الأممية المسؤولة عن اختيار ممثلي الأطراف الليبية، لم تعر ذلك اهتماما، ومضت في سبيلها للتحضير للملتقى السياسي المقرر انعقادة في تونس يوم 9 نوفمبر المقبل.