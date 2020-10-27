اتفاق بين الحرس البلدي بطبرق وشركة البريقة لتوفير وقود الديزل للمنشآت العامة

أعلن المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في طبرق أنه توصل إلى اتفاق مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط يقضي بتوفير وقود الديزل في المدينة وخاصة للمخابز والمرافق الصحية العامة بالمدينة.

وأوضح المكتب أن الاتفاق يقضي بتخصيص شركة البريقة شاحنتين محملتين بوقود الديزل كل يوم اثنين من كل أسبوع للمحطات المتفق عليها بين المجلس التسييري والشركة بإشراف جهاز الحرس البلدي.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي طبرق، صالح حمد، مع مسؤولي شركة البريقة بالمدينة، أمس الاثنين، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية، هاشم إمصادف ومدير مكتب عمليات شركة البريقة في طبرق عيد حدوث، ومنسق مكتب الأمن الصناعي بالشركة إبراهيم حسن بوزيد، ومنسق مستودع طبرق النفطي إبراهيم مجيد عبد الله.

وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع خصص لبحث إمكانية توفير وقود الديزل للمخابز والعيادات والمستشفيات الموجودة في نطاق بلدية طبرق، واستهدف الوصول إلى اتفاق مع شركة البريقة لمحاولة حل مشكلة نقص الديزل وتوفيره للمخابز والعيادات والمستشفيات والجهات العامة لتسهيل خدمة المواطنين.

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