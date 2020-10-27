السفير الأمريكي بليبيا: بقاء “السراج” قليلاً سيسمح بانتقال سلس للسلطة

دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فايز السراج، إلى البقاء في منصبه لفترة أطول قليلاً.

وخلال حوار له مع صحيفة “الشرق الأوسط”، قال “نورلاند” إن واشنطن لا تساند أي طرف في الصراع الليبي.

وأوضح أن التحدي في الفترة الراهنة ينصبّ على كيفية مساعدة جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، على تجهيز الأجواء التي تقود إلى استعادة سيادة الدولة وإزاحة كافة العناصر العسكرية الأجنبية إلى الخارج.

وأضاف أنه يثمّن إعلان “السراج” عزمه التنحي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترى أنه من الأوفق أن يستمر بعض الوقت في منصبه، تمهيدًا لانتقال سلس للسلطة.

وأردف “نورلاند” أن القادة الليبيين قد سئموا من القتال والحرب، مشيرًا إلى أنه أدرك حجم الرغبة المتزايدة نحو تعزيز آليات الحوار السياسي، بعيدًا عن استخدام قوة السلاح لفرض النفوذ.

وكشف أن منتدى الحوار السياسي سيمثّل النسخة الأولى من المحادثات التي يفترض أن يخرج المشاركون فيها بالإعلان عن عدم الترشح للمناصب السياسية في المؤسسات الجديدة المرتقبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية