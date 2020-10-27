باشاغا يوجه بعدم استيقاف أو تفتيش أعضاء الهيئات القضائية

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مختلف الأجهزة الأمنية بعدم التعرض بالاستيقاف أو التفتيش في البوابات أو نقاط التفتيش على الطرقات العامة لأعضاء الهيئات القضائية.

ودعا باشاغا إلى عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد أعضاء الهيئات القضائية ما لم يكن هناك إذن من اللجنة المختصة بمنح الإذن بالتحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية مع التأكيد على منتسبي وزارة الداخلية التعامل مع كافة المواطنين وفق الاحترام المطلوب وما تتطلبه حقوق الإنسان بمن في ذلك أعضاء الهيئات القضائية بشكل خاص.

وحث باشاغا إدارة التفتيش والمتابعة على رصد أية مخالفة في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المخالفين.