أسعار النفط تصعد بعد خسائر حادة تكبدتها في الآونة الأخيرة

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بعد خسائر حادة تكبدتها في الآونة الأخيرة، لكن معنويات السوق ما زالت ضعيفة إذ يُلحق ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الضرر بآفاق الطلب على الوقود بينما ترتفع الإمدادات

كما ارتفع خام برنت 42 سنتا أو ما يعادل واحدا % إلى 40.88 دولار للبرميل. وربح الخام الأمريكي 37 سنتا أو ما يُعادل واحدا % إلى 38.93 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن ثلاثة % أمس الاثنين

وأُضيف عدم إحراز تقدم بشأن الاتفاق على حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى الأجواء القاتمة في السوق، على الرغم من أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت أمس الاثنين إنها تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة إن من المتوقع أن يصل إنتاج البلاد إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة، في عودة أسرع وتيرة مما توقعه العديد من المحللين، ما يعرقل جهود أوبك لتقييد الإنتاج

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