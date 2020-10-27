تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا في سبها وحالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، وحالتي شفاء من المرض، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تلقى 84 عينة لتحليلها أظهرت تسجيل 13 إصابة منها 10 حالات جديدة و3 حالات لمخالطين، بينما تم تسجيل سلبية 71 حالة.

وتفصيلا كشف المركز عن تسجيل 5حالات موجبة في سبها منها 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين.

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وفي سمنو تم تسجيل حالة جديدة، و3 حالات جديدة في الغريفة، و3 حالات في براك الشاطي، وحالة مخالطة في برقن الشاطئ.

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