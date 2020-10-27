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«مكافحة الأمراض»: 752 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 738 مصابا، في حين توفى 11 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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