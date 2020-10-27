وليامز تحذّر من إفساد العملية السياسية في ليبيا لغايات شخصية

أخبار ليبيا24

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن هناك العديد ممن يتربصون بالعملية السياسية في ليبيا ويسعون، لغايات شخصية وضيقة، إلى إفساد المسار السياسي وتعطيله وإدخاله في سراديب من التأويل ستؤدي إلى فقدان الرؤية والهدف.

ودعت وليامز، أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في ختام اللقاء الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، الإثنين، إلى بسيط الأمور، لافتًا إلى أن الليبيين يريدون الأمن الاستقرار، الكرامة والاحترام، يريدون الحياة اللائقة ويريدون إنهاء الصراعات العبثية ونهب الأموال وفقدان الأمان.

وأضافت، أن استمرار الوضع كما هو عليه سيؤجج النزاع المحلي ويزيد من فرص التدخلات الخارجية الغير بناءة.

وأكدت وليامز، على ضرورة عدم تضييع الوقت لإدخال البلاد في مماطلات تبقي الوضع على ما هو عليه.