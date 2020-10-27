رغم إلتزام وفد الوفاق بإتفاق 5+5.. باشآغا وسيالة يوقعان اتفاقية تعاون أمني مع قطر

ليبيا – أجرى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة والعضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا زيارة رسمية أمس الإثنين إلى قطر.

سيالة وباشاآغا التقيا بحسب داخلية الوفاق أمير قطر تميم بن حمد حيث تم بحث مستجدات الوضع في ليبيا .

وزعم تميم على أن قطر تقف دائمًا مع الشعب الليبي وحقه في اختيار من يحكمه دون أن يشير إلى دعم بلاده لإنقلاب فجر ليبيا على إنتخاب الشعب الليبي لبرلمان جديد في طبرق، مدعيًا بأنه يتمنى أن يستمر وقف إطلاق النار الموقع مؤخرًا، وأنه لا حل للأزمة إلا الحل السياسي، والشعب الليبي لا يمكن أن يقبل التدخل في خياراته من أية دولة شقيقة أو صديقة، بحسب تعبيره ليقوم بعد هذا الكلام بخرق إحدى بنود إتفاق جنيف بتوقيع بلاده لإتفاقية أمنية مع باشآغا.

من جانبه عرض سيالة رغبة ليبيا في الشراكة وتفعيل التعاون في مختلف المجالات، وخاصّة الحاجة المُلحّة حاليًا للاستفادة مما وصفها بـ”خبرة قطر” في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

وقد وجه تميم المسؤولين في الجانب القطري إلى التعاون التام مع مسؤولي الوفاق، ودراسة مختلف المجالات التي يمكن أن تؤسس لشراكة وتعاون فني مثمر يخدم الشعب الليبي.

كما التقى باشاآغا والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري خالد آل ثاني؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين قطر والوفاق ، وانتهى إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة بين الداخلية القطرية وباشاآغا.

وتُعنى الاتفاقية أيضًا بمكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، من خلال تبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وما ينتج عنهما من غسل للأموال، بالإضافة إلى التعاون في مجال الخبرات وتعزيز بناء القدرات في المجالات ذات العلاقة .

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة اتفق الجانب القطري مع باشاآغا على تكثيف الاتصالات بين الخبراء في الشركة العامة للكهرباء بطرابلس ووزارة الطاقة القطرية؛ للإسراع في التوصل لصيغة تنفيذية للتعاون المشترك وفقًا للتوجيهات الصادرة من رئيس الرئاسي فائز السراج وتميم آل ثاني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية