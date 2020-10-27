مجلس الأمن يعطي الضوء الأخضر لـ”اتفاق جنيف”

أصدر مجلس الأمن الدولي، بيانًا، رحّب فيه باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي وُقّع بين أطراف النزاع، بجنيف، في الـ24 من أكتوبر، بعد جولات ماراثونية من محادثات لجنة “5+5” العسكرية.

وطالب بيان مجلس الأمن الدولي، الأطراف المُتدخلة في ليبيا، بالامتثال لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما دعا الأطراف الليبية إلى “تنفيذ الاتفاق بشكل كامل والالتزام بتعهداتها”.

وحول أبرز بنود الاتفاق الذي تمخض عن جولات ماراثونية من المحادثات العسكرية؛ اتفق الوفدان العسكريان، على إخراج المرتزقة من ليبيا خلال ثلاثة أشهر، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة للشرطة وقوة عسكرية محدودة من عسكريين نظاميين.

كما اتفق الوفدان العسكريان على تصنيف الجماعات المسلحة؛ تمهيدًا لدمج أفرادها بمؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل القوات المسؤولة عن تأمين المنشآت النفطية.

وطلب وفدا القيادة العامة وحكومة “الوفاق” من البعثة الأممية؛ رفع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع إلى مجلس الأمن لاعتماده وضمان التزام الجميع به.

ومن المنتظر، أن تجتمع اللجنة المشتركة بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة لبدء أعمال اللجان الفرعية المسؤولة عن توحيد المؤسسة العسكرية والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب، ودمج المسلحين ومتابعة مغادرة المرتزقة والترتيبات الأمنية.

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