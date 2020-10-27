حفتر يجتمع بوفد القوات المسلحة باللجنة العسكرية بعد توقيع اتفاق جنيف

أخبار ليبيا24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الإثنين، وفد أعضاء لجنة 5 زائد 5 (وفد القوات المسلحة) المشاركين في محادثات المسار العسكري في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وأطْلع الوفد حفتر، على جميع ما تمّ خلال جلسات الحوار العسكري، الذي خلص إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

واتفقت اللجنة العسكرية الليبية، على وقف إطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن، وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقد لقيّ هذا الاتفاق، الذي وقع الجمعة، ترحيبًا أمميًا ودوليًا على نطاق واسع، حيث شدد الجميع على ضرورة الالتزام بجميع بنوده وعدم اختراقها.