الأرصاد تحذر من أجواء متقلبة وفرصة لسقوط أمطار رعدية على مناطق الشمال الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تعرض مناطق الشمال الغربي إلى طقس متقلب، مع تكاثر للسحب، وفرصة سقوط أمطار متفرقة، مصحوبة بخلايا رعدية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن موجة الطقس السيء ستشمل مناطق الشمال الشرقي هذه الليلة وصباح غدا الأربعاء.

ففي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقعة، بنسبة جيدة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.

أما بالخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، فالسماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة الليلة وصباح الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و31 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على هون، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية.

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