مكافحة الأمراض: التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات والتي بلغت 316 حالة جديدة و83 حالة مخالطة من إجمالي 752 إصابة جديدة جرى تسجيلها أمس الاثنين.

وأكد المركز أنه جرى في العجيلات تسجيل 37 حالة جديدة وفي بني وليد سجلت 14 حالة جديدة وفي رقدالين 5 حالات جديدة و 3 حالات مخالطة وفي جنزور سجلت 14 حالة جديدة و 13 حالة مخالطة وفي زليتن سجلت 3 حالات جديدة وفي يفرن سجلت 7 حالات جديدة وفي باطن الجبل سجلت حالتين جديدتين وفي الرجبان سجلت 3 حالات جديدة وفي زلطن سجلت 4 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي سواني بن أدم سجلت 6 حالات جديدة وفي صرمان سجلت 6 حالات جديدة ومثلهم مخالطة وفي الخمس سجلت 17 حالة جديدة وفي قصر الأخيار سجلت حالة واحدة جديدة وفي الحوامد كذلك سجلت حالة واحدة جديدة.

وبين المركز أنه جرى في القره بوللي تسجيل 25 حالة جديدة وفي ترهونه سجلت 9 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي اجدابيا سجلت حالتين جديدتين وحالة واحدة مخالطة وفي مسلاته سجلت حالة واحدة جديدة وفي غريان سجلت 14 حالة جديدة و 6 حالات مخالطة وفي غدامس سجلت حالة واحدة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 12 حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 38 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي زواره سجلت 20 حالة جديدة و 50 حالة مخالطة وفي الزنتان سجلت 13 حالة مخالطة وفي سبها سجلت 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الشاطئ سجلت 3 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي الغريفة سجلت 3 حالات جديدة وفي البوانيس سجلت حالة واحدة جديدة وفي طبرق سجلت حالتين جديدتين.