«مكافحة الأمراض»: 752 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 738 حالة ووفاة 11 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (232).

واستلم المركز عدد (3405) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1150) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (84) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (101) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد ( 2653 ) عينة سالبة، عدد (752) عينة موجبة (570 جديدة + 182 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 316 حالة جديدة

عدد 83 حالة مخالطة

2.العجيلات

عدد 37 حالة جديدة

3.بني وليد

عدد 14 حالة جديدة

4.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

5.جنزور

عدد 14 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 3 حالة جديدة

7.يفرن

عدد 7 حالة جديدة

8.باطن الجبل

عدد 2 حالة جديدة

9.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

10.زلطن

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.سواني بن أدم

عدد 6 حالة جديدة

12.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

13.الخمس

عدد 17 حالة جديدة

14.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

15.الحوامد

عدد 1 حالة جديدة

16.القره بوللي

عدد 25 حالة جديدة

17.ترهونه

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

20.غريان

عدد 14 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

21.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

22.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

23.الزاوية المركز

عدد 38 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.زواره

عدد 20 حالة جديدة

عدد 50 حالة مخالطة

25.الزنتان

عدد 13 حالة مخالطة

26.سبها

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

28.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

29.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

30.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 738 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 619 حالة في طرابلس

2.عدد 25 حالة في زواره

3.عدد 7 حالات في باطن الجبل

4.عدد 4 حالات في الزاوية الغرب

5.عدد 20 حالة في غريان

6.عدد 6 حالات في اجدابيا

7.عدد 18 حالة في صرمان

8.عدد 11 حالة في القلعة

9.عدد 2 حالة في سبها

10.عدد 5 حالات في زليتن

11.عدد 10 حالات في الزاوية المركز

12.عدد 11 حالة في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 11 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في زاره

2.عدد 4 حالات في الزاوية الغرب

3.عدد 3 حالات في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في بنت بيه

5.عدد 1 حالة في مزدة

6.عدد 1 حالة في الزنتان

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 57975

2.الحالات النشطة : 24910

3.المتعافين : 32253

4.الوفيات : 812