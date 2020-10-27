بوقادوم وغوتيريش يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا ويرحبان باتفاق وقف إطلاق النار

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عبر تقنية الفيديو “كونفرانس”، مستجدات القضايا الدولية، على رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن بوقادوم وغوتيريش أشادا باتفاق الوقف النهائي لإطلاق النار الموقع بجنيف يوم 24 أكتوبر الجاري بين الأطراف الليبية العسكرية في جنيف.

وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بالشكر إلى الجزائر لدورها النشط والتزامها التام بالمساهمة في التسوية النهائية لهذه الأزمة، متمنيا مواصلة عمل الجزائر لصالح ليبيا.

كما بحث بوقادوم مع غوتيريش التطورات في مالي مؤخرا على المستوى السياسي، إذ سجل الطرفان تطابقا لوجهات النظر بين الجزائر والأمم المتحدة بخصوص الوضع في هذا البلد.

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