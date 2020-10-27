نصية: ليس من المهم من يحضر جلسات الحوار السياسي بل المهم الوصول لاتفاق

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رأى عضو مجلس النواب الليبي، عبدالسلام نصية، اليوم الثلاثاء، أنه ليس المهم من يحضر جلسات الحوار السياسي، وإنما المهم هو أن يتم الاتفاق على مسار دستوري واضح ومحدد.

وقال نصية، إن في تغريدة على تويتر، “ليس المهم من يحضر الحوار السياسي، ولكن المهم أن يتم الاتفاق على مسار دستوري واضح ومحدد بزمن يفضي الى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإلى تحديد واضح لشرعية السلاح واستكمال المرحلة الانتقالية ببرنامج محدد مالياً وإدارياً وزمنياً، ما عدا ذلك هو تكرار لتجارب فاشلة”.

وبدأت، الإثنين، أعمال اللقاء الافتراضي الأول في ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة، قد أعلنت قبل يومين عن أسماء المشاركين في الحوار، والذي بلغ عددهم 75 مشاركًا.

ولقيت، قائمة أعضاء الحوار السياسي الليبي، اعتراضًا من قبل قطاع كبير من الليبيين، الذين رأوا أن القائمة هيمن عليها شخصيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات أخذت نصيبها من الحوارات الليبية السابقة، والتي كان مصيرها الفشل.