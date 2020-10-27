في محاولة منه لإحياء الإمبراطورية العثمانية.. اكسين يدعو لتجديد جامع مراد آغا بتاجوراء

أجرى السفير التركي سرحات اكسين أمس الاثنين، بصحبة وفد مرافق له زيارة لبلدية تاجوراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وكان في استقبال السفير التركي أعضاء باللجنة المشرفة على شؤون جامع مراد آغا وأعيان تاجوراء وممثل مجلس الدولة عن تاجوراء ومكتب أوقاف طرابلس ومكتب أوقاف تاجوراء ومختار المحلة.

وتناول اللقاء الحديث عن إمكانية صيانة وإعادة تجهيز جامع مراد آغا باعتباره رمزية تاريخية للعلاقة بين أهالي تاجوراء وإرث تاريخي، في محاولة منه لإحياء الإمبراطورية العثمانية.

وكان السفير التركي قد التقى خلال الأيام الماضية وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة، تناول اللقاء مناقشة عودة الشركات التركية إلى ليبيا، وإمكانية مساهمة ودعم المستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة في بعض المشاريع داخل نطاق البلدية.

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