السعيدي: قطر وتركيا وأدواتها يسعون لإعادة ليبيا إلى مربع الفوضى الأول

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إنّ تحرّكات الجانبين التركي والقطري في ذات الوقت لا يفسران إلا أنهما التحدٍي الواضح للإرادة الوطنية والدولية، الساعية لإيقاف الجهود الدولية الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية بالطرق السلمية.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين أوضح أن توقيع ماوصفها بـ”مليشيا” حكومة الوفاق اتفاقًا أمنيًا مع قطر، يوحي بعدم وجود رغبة حقيقية من الطرفين الداعمين للإرهاب في لبيبا لتسوية المسألة بطرق سلمية دبلوماسية.

وأكّد أن الحل عن طريق الحوارات يكاد يكون معدومًا بسبب وجود هذا الكم الكبير من الحقد عند هاتين الدولتين الطامعتين في مقدرات الليبيين، والساعيتين لنشر الفوضى والإرهاب للعالم، انطلاقًا من ليبيا.

واختتم السعيدي حديثه قائلًا إن قطر وتركيا وأدواتها يسعون لإعادة ليبيا إلى مربع الفوضى الأول.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية