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السعيدي: قطر وتركيا وأدواتها يسعون لإعادة ليبيا إلى مربع الفوضى الأول

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إنّ تحرّكات الجانبين التركي والقطري في ذات الوقت لا يفسران إلا أنهما التحدٍي الواضح للإرادة الوطنية والدولية، الساعية لإيقاف الجهود الدولية الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية بالطرق السلمية.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين أوضح أن توقيع ماوصفها بـ”مليشيا” حكومة الوفاق اتفاقًا أمنيًا مع قطر، يوحي بعدم وجود رغبة حقيقية من الطرفين الداعمين للإرهاب في لبيبا لتسوية المسألة بطرق سلمية دبلوماسية.

وأكّد أن الحل عن طريق الحوارات يكاد يكون معدومًا بسبب وجود هذا الكم الكبير من الحقد عند هاتين الدولتين الطامعتين في مقدرات الليبيين، والساعيتين لنشر الفوضى والإرهاب للعالم، انطلاقًا من ليبيا.

واختتم السعيدي حديثه قائلًا إن قطر وتركيا وأدواتها يسعون لإعادة ليبيا إلى مربع الفوضى الأول.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • >>❎ حلحلة الأزمة الليبية بالطرق السلمية.<<❎
    هذا تعبير السفهاء والساقطات والتفاهة والدونية والسفلة
    طبعا البكوش واخذ مكانك ـ لو إنه قاعد يزور فاليهود ويعول عالفوضى والعنصرية ضد الاسلام وسارق اموال الاصلاحات – وما في حد قدر يحطه فمستواه هو النوادي السافلات الي معاه كلاب النوادي و قذاف الدم وذريتهم وغيرهم من المفسدين .

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