اعتماد الحسابات الختامية لشركة البحر الأبيض المتوسط

عُقِدَ اجتماع الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط للعام 2020 بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بالعاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة الحسابات الختامية لسنتي 2014،2015، والمعتمدة من ديوان المحاسبة، و سنتي 2016،2017 المعتمدة من المراجع الخارجي المكلّف من ديوان المحاسبة ،كما تم الرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمراجع الخارجي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع اعتماد الحسابات الختامية للسنوات المذكورة أعلاه من طرف الجمعية العمومية للشركة.

وترأس الاجتماع رئيس الجمعية العمومية مصطفى صنع الله، بحضور أعضاء الجمعية العمومية أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس وأعضاء مجلس الادارة بشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية، والمدراء العموم والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومندوبين عن ديوان المحاسبة محمد أحمد قريش، وهناء عبد السلام وبحضور الصديق الرايس عن مكتب المراجعة المكلف من طرف ديوان المحاسبة لمراجعة الحسابات الختامية لسنتي 2016 – 2017.