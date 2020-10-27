ديوان المحاسبة يدعو شركات الطيران لتحسين خدماتها

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حثّ رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب الليبي، الدكتور عمر عبدربه صالح، إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، ببذل المزيد من الجهد لتحسين وتطوير الشركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك، خلال اجتماع الأحد، بمكتبه بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، الدكتور عبدالرحمن لحيرش، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران، عزالدين المشنون، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية، حامد اسباقة.

واستعرض صالح، مع مدير شركة الخطوط الجوية الليبية سير العمل بالشركة والصعوبات التي واجهتها والتدابير اللازم اتخاذها.

وحث رئيس الديوان القائمين على إدارة الشركة ببذل المزيد من الجهد لتحسين وتطوير الشركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.