عقيلة صالح يلتقي السفير الأمريكي بالرباط

كشف السفير الامريكي بالرباط، دايفيد فيشر ، عن لقاء جمعه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالرباط .

و جاء في تصريح للسفير على الصفحة الرسمية للسفارة بموقع “تويتر” قوله “لقد أجريت لقاء اً مثمراً أمس مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وأشاد السفير بجهود وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة في الملف الليبي، “شكراً له استضافتة هذا الاجتماع وعلى جهوده في بوزنيقة مؤخرا، لدعم منتدى الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي”.

ويبدو من خلال الصورة التي نشرت مع تصريح السفير الأمريكي بالرباط، كلا من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اضافة الى السفير ومساعدته ومساعد لرئيس مجلس النواب.