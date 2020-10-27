عمومية «ناجيكو » تعتمد الحسابات الختامية للسنة المالية في 2011

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي المساهمة «ناجيكو»، التي عقدت في مقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس الإثنين في المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة المهندس مصطفي صنع الله رئيس المؤسسة، الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، استعرض مندوب ديوان المحاسبة تقرير الديوان المتعلّق بالميزانية العامة للشركة في العام 2011، كما تم الرد على الملاحظات الواردة بالتقرير من قبل رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة شمال أفريقيا عيسى عريبي.

حضر الجمعية أعضاء الجمعية العمومية بالقاسم شنقير، والعماري محمد، وجادالله العوكلي، ورئيس لجنة الإدارة المكلّف عيسى عريبي، ومديري العموم والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة المراقبة، ومندوبين عن ديوان المحاسبة محمد أحمد قريش، وهناء عبد السلام.

وتأسست شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي سنة 1987 بالمشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة وسترن جيوفيزكال الكندية وفي سنة 2009 آلت ملكيتها بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.

ومن خلال دورها الريادي والخبرة التي اكتسبتها خلال هذه الفترة، أصبحت قادرة على تقديم خدماتها المتعددة في مجال عملها وبأسعار منافسة من خلال ما تمتلكه من معدات متطورة وخبرات بشرية متدربة على مستوى عالي وما تتبعه من معايير الصحة والسلامة المهنية خلال مدة عملها في تقديم خدمات المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد وتحصيل البيانات الحقلية ومعالجتها.

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