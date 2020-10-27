تنسيقية العمل بالمنطقة الغربية: وليامز تسعى لإعادة تدوير الأزمة

دعت تنسيقية العمل الاجتماعي والسياسي بالمنطقة الغربية، الممثلة العامة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بإعادة النظر فيما قامت به من إجراءات وآليات واختيارات بشأن القائمة الصادرة للمشاركين في الحوار السياسي.

وقالت التنسيقية في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إنه وبعد مراجعة الأسماء المشاركة في الحوار تبين عدم توازنها وتمثيلها بما يكشف عن رغبة البعثة في خلق جسم جديد يضاف لما موجود من أجسام يتنازع معها الاختصاصات الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا تدوير للأزمة وإطالة لأمدها”، بحسب نص البيان.

كما قالت التنسيقية، إنها يمكنها المشاركة الفعالة في الحوار عندما يبنى على أسس سليمة.