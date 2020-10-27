«تنسيقية العمل للمنطقة الغربية»: لا يحق لـ «ستيفاني» فرض أشخاص دون اختيارهم من كياناتهم الاجتماعية أو السياسية

أصدرت تنسيقية العمل الاجتماعي والسياسي بالمنطقة الغربية بيانًا علقت خلاله على الحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة الأممية.

وجاء في نص البيان، الذي اطلعت عليه الساعة 24، أن تنسيقية العمل الاجتماعي والسياسي بالمنطقة الغربية “تابعت القائمة الصادرة عن البعثة الأممية للمشاركين بالحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة والذي تهدف من خلاله إلى تسمية سلطة تنفيذية لمرحلة جديدة، وبعد مراجعة القائمة تبين عدم توازنها وتمثيلها الواقعي”.

وتابع البيان، أنه “من الأمور الخطيرة المهمة أن مهام هذه اللجنة غير محددة بزمن يكشف عن رغبة البعثة في خلق جسم جديد يضاف لما هو موجود من أجسام ويتنازع معها الاختصاصات الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا تدويرًا للأزمة وإطالة لأمدها”.

وأردف البيان، أن ” البعثة الأممية بهذا الإعلان قد انحرفت عن المسار الصحيح وتعدت على صلاحيات السلطات الوطنية بدل دعمها، وتجاوزت قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية المتعددة حول ليبيا وذلك بتجاوز البعثة لحدود مهامها الواردة بالمادة 12 من قرار إنشائها رقم 2009 لسنة 2011 الصادر عن مجلس الأمن والذي حددها في دعم الجهود الوطنية وليس الإحلال محلها”.

وأكد البيان، على أنه “لايحق لها أن تفرض أشخاصًا دون اختيارهم من كياناتهم الاجتماعية أو السياسية مما يجعل تأثيرهم معدوم الفاعلية” مشيرًا إلى أن «التنسيقية» رأت ” أن البعثة قد خالفت المادة 46 من الاتفاق السياسي الذي تدعي البعثة أنها تستند عليه في الحوار ولا علاقة مطلقا لما أعلنته وتقوم به البعثة بهذه المادة”.

واستطرد البيان؛ ” كما تستغرب التنسيقية من عدم تحديد الكيفية التي سيتم بها اعتماد نتائج الحوار، وإضفاء الشرعية عليها بعد أن استبعدت الأطراف المخولة بذلك قانونيا وأهليا”.

وختم البيان موضحًأ أن تنسيقة العمل الاجتماعي والسياسي بالمنطقة الغربية، وحرصًا منها على الوصول لحل يرضي كل الأطراف ولمشاركة فعالة تدعو الممثلة العامة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بإعادة النظر فيما قامت به من إجراءات وآليات واختيارات نتائجها سلبية، والتنسيقية يمكنها المشاركة الفعالة في الحوار عندما يبني على أسس سليمة”.