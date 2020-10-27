هذا الأسبوع: توقيع بروتوكول صحي بين تونس وليبيا لإعادة فتح معبر رأس الجدير

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن بلاده حريصة على استعادة حركة العبور المعهودة مع ليبيا بمعبر رأس الجدير الحدودي.

وأضاف الجرندي, في تعقيب على مداخلات النواب خلال جلسة استماع لأعضاء الحكومة ليلة أمس الإثنين إن ما شهدته حركة العبور بمعبر رأس الجدير الحدودي من عراقيل وصعوبات في الفترة الأخيرة يعود إلى إكراهات الوضع الصحي العابر للحدود وما تطلبه ذلك من إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا, وفق ما نقلته عنه “وكالة تونس إفريقيا للأنباء”.

وأعلن الجرندي التوصل مع الجانب الليبي إثر إجتماع بمقر الوزارة الأسبوع الماضي إلى وضع بروتوكول صحي يضع قواعد لتمكين التونسيين والليبيين من العبور في الاتجاهين بأكثر انسيابية مع احترام بعض القيود التي لم تعد صارمة ومعقدة كما كانت من قبل.

وأوضح الجرندي أن اجتماعا تونسيا ليبيا ضم وفدا ليبيا يتكون من دبلوماسيين وموظفين وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والديوانة والنقل من الجانب التونسي انعقد الأسبوع الماضي, وتم إثره التوصل إلى وضع بروتوكول صحي يضع قواعد لتمكين التونسيين من العبور إلى القطر الليبي والليبيين من العبور إلى تونس بأكثر انسيابية وأريحية.

وتابع بأن الوزارة توصلت اليوم بنسخة من وثيقة النقاط التي وافق عليها الجانب الليبي وتم إرسالها الى الوزارات المعنية, خاصة منها الصحة, وسيتم التوقيع عليها بين تونس وليبيا أواخر الأسبوع, لتكون قاعدة للتواصل بين البلدين.

وأشار الجرندي إلى الجهود التي تبذلها تونس في علاقة بالجارة ليبيا, مبينا أن اتخاذ قرار عقد الحوار الليبي الليبي في تونس هو نتيجة ما بذلته تونس من جهود لتقريب وجهات النظر بين الليبيين, معربا عن الأمل في التوصل إلى توافقات أخرى على غرار وقف إطلاق النار بما يؤسس لعودة الأمن والسلم إلى ليبيا وكامل المنطقة.

يشار إلى أن وفدا ليبيا برئاسة الدكتور محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة عقد بتاريخ الأربعاء الفارط بمقر وزارة الخارجية التونسية اجتماعا ثنائيا مع نظيره التونسي لمناقشة المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين, وتم وقتها الاتفاق مبدئيا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين, على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية, كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.