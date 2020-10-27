بعد مشاركته في قتلهم وتدمير بلادهم.. أردوغان يعرب عن حزنه لصرخات الأطفال والأمهات في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “العالم الإسلامي يمر بأيام حافلة بالصعوبات والاختبارات المؤلمة، معربًا عن قلقه من الحال الذي وصل إليه المسلمون”.

وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال حفل افتتاح أسبوع المولد النبوي الشريف، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، نحن في خضم فترة مليئة بالظلم والإرهاب والتعذيب، والكثير من الأفعال التي يحرمها ديننا ونبينا.

وفي السياق ذاته قال أردوغان إن صرخات الأمهات وأنين الأطفال في ليبيا باتا يصعدان إلى عنان السماء، وترتفع فيها أعمدة الدخان من المساجد التي تحولت إلى أنقاض نتيجة القصف.

ولم يشر أردوغان لا من قريب ولا من بعيد إلى ما قامت به بلاده بأمر منه من إرسال أكثر من 16 ألف مرتزق من سوريا وبلدان عربية بينهم مقاتلون سابقون في تنظيمي داعش الإرهابي إلى ليبيا وما قاموا به من تدمير ومن بعدها إلى أذربيجان ورفضه لاتفاق وقف إطلاق النار 5+5 الموقع في جنيف الذي يفرض على ميليشياته مغادرة ليبيا خلال 3 أشهر.

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