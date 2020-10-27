«بومديس»: «داخلية الوفاق» وقعت اتفاقية أمنية مع قطر لأنها «متطورة» في مكافحة الإرهاب

علق محمد بومديس، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بوصفه خبيرا أمنيا وعسكريا، على توقيع اتفاقية أمنية بين حكومة الوفاق وقطر في مجال مكافحة الإرهاب، قائلًا إن: “وزارة الداخلية بدأت تخطو خطوات جيدة وفي الطريق الصحيح وهو الاحتكاك بالخبرات الأجنبية، وهو ما دعونا إليه دائما نظرًا للملفات لثقيلة والمطروحة أمام الداخلية”، على حد قوله.

وأَضاف «بومديس» في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لـ”حزب العدالة والبناء” التابع لـ”الإخوان المسلمين” في ليبيا، أن “وزارة الداخلية أخدت بنصيحة الخبراء الأمنيين سواء داخل ليبيا أو خارجها”، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية وقعت العديد من الإتفاقيات السابقة مثل اتفاقيتها مع الأفريكوم، والاستخبارات الأمريكية، وهناك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية”، بحسب كلامه.

وأثنى على توقيع اتفاقية التعاون بين داخلية الوفاق وقطر مؤكدًا على أن ” قطر لديها تقنية كبيرة جدا لأنها دولة مستقرة ومتطورة في المتابعات الأمنية فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والمنظومات التقنية الموجودة “، على حد زعمه.

وأوضح «بومديس» أن وزارة داخلية الوفاق تشهد حالة من الاستقرار الأمني وهو الأمر الذي دعاها لتوقيع مثل تلك الاتفاقيات، وأيضًا إشراك الخبرات الأجنبية في هذا الجانب، ويترتب على هذا الاستقرار إعادة ترتيب البيت الداخلي وإعادة الهيكلة وإنشاء إدارات أمنية”.

وختم حديثه مؤكدًا على أن داخلية الوفاق الآن بإمكانها بإِشراك الأفريكوم أن تتصدى لأعمال الإرهاب والتهريب، سواء من خلال تقديم المعلومات الأمنية، أو في مجال التدريب والإعداد والإمداد بالتقنية”. بحسب قوله.