«الأهلية للأسمنت» تعرض مكافأة مالية لاسترجاع معدات فقدت خلال «حرب العاصمة»

عرضت إدارة الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة، مكافأة مالية لأي مواطن يساعد في إرجاع أي آلة أومعدة من معدات مجمع سوق الخميس للأسمنت ومواد البناء التي فقدت خلال حرب العاصمة.

وأوضحت الشركة، إنها ستصرف مكافأة 10% من القيمة السوقية لأي من المفقودات المسترجعة، وستقدمها بتاريخ استلام إدارة المجمع لها، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

ويقع مقر الشركة في مدينة الخمس، (نحو 120 كلم شرق طرابلس)، وقد تأسست في العام 1961.

دأت نشاطها بإقامة أول مصنع للأسمنت في ليبيا بمساهمة رجال أعمال ليبيين، وهو مصنع الخمس الأول «المرقب حاليا»، الذى بدأ الإنتاج العام 1968 بطاقة إنتاجية 100 ألف طن أسمنت سنويا، وفي العام 1974 جرى تطويره بإضافة خط جديد بطاقة إنتاجية تصميمية قدرها 330 ألف طن سنويا.

وبعد ذلك توسعت الشركة في أنشطتها بإنشاء ثلاثة مصانع أخرى لإنتاج الأسمنت، وآخر لإنتاج الجير.

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