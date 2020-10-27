شركة الكهرباء تحذر المواطنين من البناء بالقرب من مسارات نقل الطاقة

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن بناء المواطنين مباني وأسوار تحت أو بالقرب من مسارات خطوط نقل الطاقة يعيق أعمال الصيانة لتلك الخطوط ما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ويحدث خسائر بشرية ومادية للشركة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء بحسب صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها لاحظت من خلال متابعتها لكل مسارات خطوط نقل الضغط العالي إقامة مباني وأسوار بجوار تلك أبراج الكهرباء مما يهدد حياة المواطنين بالخطر .

ودعت الشركة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمسافات القانونية المحددة عند القيام بأعمال البناء أو التوسع فيها والتي تقدر بـ ( 30 متر يمين ويسار من سنتر البرج الأرضي ) لخطوط النقل ذات الجهود المختلفة 400 و220 و30 و66 ك.ف وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم، وللحفاظ كذلك على أداء الشبكة العامة للكهرباء وحتى تتمكن فرق الصيانة من الدخول للمواقع التي تحتاج للصيانة دون عوائق .