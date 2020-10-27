مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق 5+5 الموقع في جنيف بشكل كامل

ليبيا – دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق جنيف بشكل كامل.

أعضاء مجلس الأمن الدولي رحّبوا بحسب ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي وقّعته اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف.

ودعت الدول الأعضاء الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاق بالكامل، مطالبين بالبناء على وقف النار للوصول إلى حلٍّ من خلال الحوار السياسي.

كما دعا بيان مجلس الأمن جميع الدول للامتثال لحظر الأسلحة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لليبيا.