“الوطنية للنفط” تعتمد الحسابات الختامية لشركة شمال أفريقيا

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، وضع الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي المساهمة “ناجيكو”.

وشهد الاجتماع، استعراض تقرير ديوان المحاسبة، المتعلّق بالميزانية العامة للشركة للعام 2011، وطرح مناقشة الملاحظات الواردة بالتقرير من قبل رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة شمال أفريقيا، عيسى عريبي.

وفي ختام الاجتماع الموسع؛ تم اعتماد الحسابات الختامية لسنة 2011 من قبل الجمعية العمومية للشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي المساهمة.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع، قد عُقد بحضور كلٍّ من رئيس الجمعية العمومية، و أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس لجنة الإدارة و رئيس هيئة المراقبة، ومندوبين عن ديوان المحاسبة.

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