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بيت المال: وليامز تعبث بمصير الليبيين.. وعدم إشراكنا في أي حوار قادم ستكون نتائجه وخيمة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب آمر غرفة عمليات سرت الجفرة بالرئاسي إبراهيم بيت المال عن استغرابه من الأسماء المطروحة في قائمة الحوار السياسي الليبي في تونس، التي خرجت بوسائل الإعلام المختلفة.

بيت المال وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للمجلس الرئاسي قال: “نتساءل بكل أسف من الذي اختار هذه الأسماء، ويجب على مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها بأنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحيتنا”.

وأكد آمر الغرفة التابعة للرئاسي في ختام حديثه أنه من الضروري إشراك مسلحيهم ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” الموجودة على الأرض في أي حوار قادم، ما عدا ذلك فإن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انتم حريم السلطان ليس لكم مكان طالما لا تستطيعوا ياجرذان تخطى الخط الاحمر الذى يحمى النفط ومن يسيطر على النفط وسرت العاصمة الجديدة هو من يسيطر على ليبيا اما انتم كلاب موزه واردوغان سيتم كنسكم من الآن لاقرب مقلب زبالة والشاطر من يهرب الى السلطان يشرب شاى المعتوه ويتوه هناك عند الاتراك يامتناك

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  • بعد موافقة مجلس الامن على الاتفاق الامنى اصبحتم بلا قيمة شوية صراصير سيتم ابادتها اذا لم تنصاع للقرار ياحمار والمتغطى باردوغان عريان فى فاشل فى كل مكان الخوازيق الحمراء من كل مكان جعلت مؤخرته حمراء مثل القرد واصبح القردوخان جبان وجربان اتفووووه عليك وعليه

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  • انتهي دورك ياعميل… فانت مجرد مليشي باع وطنه من اجل بضعة جنيهات..اتفقا الليبين على الحوار ورميكم في مزبلة العملاء مثلما اتفقا اسيادكم…. انتهى دوركم ومن اساس الاتفاق تفكيكم

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