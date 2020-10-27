«كوريا الجنوبية» تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت حكومة كوريا الجنوبية باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجيش الوطني الليبي و«حكومة الوفاق».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء: “نرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين «حكومة الوفاق» الليبية والجيش الوطني الليبي، ونتطلع إلى إحلال السلام والاستقرار الحقيقيين في ليبيا من خلال التنفيذ الأمين للاتفاق”.

يشار إلى أنه قد سبق وأعلن وفدا حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي يوم 23 أكتوبر أنهما اتفقا على فتح طرق برية وجوية داخلية مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية التي جرت بينهما بدءا من 19 أكتوبر في مدينة جنيف السويسرية.