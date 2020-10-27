اجتماع في «الواحة» للنفط يناقش عودة الصادرات

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط أحمد عمار اجتماعا مع لجنة العمليات، بحضور رئيس لجنة العطاءات ومديرو الإدارات.

وقال مسؤول بقسم الإعلام في الشركة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش عودة الصادرات النفطية، وتقرير لجنة الطواري التي زارت الحقول وميناء السدرة النفطي منذ أيام، وسبل تذليل الصعوبات المترتبة عن توقف الانتاج منذ فتره طويلة.

وأكد الاجتماع أهمية توفير قطع غيار اللازمة من أجل تنفيذ أعمال الصيانة، وتنفيذ الخطط الموضوعة في وقت المحدد.

كما شدد الحضور علي استمرار تطبيق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في جميع المواقع، وضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال عمليات التشغيل والتصدير من‏ الميناء وإعادة تجهيز بالحقول للتشغيل.

يذكر أن مصدرا مسؤولا بالشركة أكد في تصريح خاص، أن ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة سوف يبدأ فور اكتمال أعمال صيانة خط الأنابيب الواصل بين الحقل ومحطة «القطار» للنفط الخام.

ومن المنتظر الوصول بإنتاج حقل السماح إلى 40 ألف برميل يوميًّا بشكل «تدريجي» بعد اكتمال أعمال تلك الصيانة، وفق المصدر، الذي أشار إلى صعوبة إعلان موعد محدد لضخ الخام، وقال إن ذلك «مرهون باكتمال أعمال الصيانة ووصول أول ناقلة إلى ميناء السدرة والبدء في سحب المخزون.

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