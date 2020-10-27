السعيدي: توقيع اتفاق أمني مع قطر يوحي بعدم رغبة الوفاق في تسوية الأزمة سلميًا

قال عضو مجلس النواب عن الجنوب علي السعيدي، إن توقيع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة اتفاقًا أمنيًا مع قطر، يظهر أنه لا توجد نية لدى الطرفين الداعمين للميليشيات الإرهابية في لبيبا “تركيا وقطر” لتسوية المسألة بطرق سلمية دبلوماسية.

وأضاف السعيدي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن تحركات الجانبين المذكورين لا يفسر إلا التحدي الواضح للإرادة الوطنية والدولية الساعية لإيقاف الجهود الخارجية التي تعمل على حلحلة الأزمة في البلاد.

وأشار السعيدي إلى أن الحل عن طريق الحوار يكاد يكون بلا فائدة بسبب تدخل هاتين الدولتين الطامعتين في مقدرات الليبيين والساعيتين لنشر الفوضى والإرهاب في العالم، انطلاقًا من ليبيا.

ويأتي هذا التصريح من قبل السعيدي بعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس الإثنين، بين وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة وقطر، والتي بموجبها أصبح الأمن القومي الليبي رهينة الدوحة، بسبب مادة التعاون في توثيق الهويات الشخصية.

وتنص مواد هذا الاتفاق، تبادل المعلومات بين ليبيا وقطر والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات، بالإضافة إلى تقديم الطرفين لبعضهما الأدوات اللازمة التي تساعد على مكافحة مختلف صور وأشكال ما سموه بـ”الإجرام الدولي”.

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