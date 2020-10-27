ليبيا تسجل 752 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية عن تطورات وباء كورونا، تسجيل 752 عينة موجبة جديدة بينها 570 حالة جديدة و182 حالة مخالطة.

أما عن حالات الوفاة الجديدة، فتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس توزعت بواقع حالة واحدة لكل من زوارة وبنت بية ومزدة والزنتان، إضافة إلى 3 حالات بمدينة اجدابيا و4 حالات في الزاوية الغرب، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 812 حالة في عموم البلاد.

وبشأن حالات التعافي، سجل المركز 738 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 32253 شخصا ما يقلص إجمالي الحالات النشطة في ليبيا إلى 24910 حالات.

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