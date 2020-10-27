ميناء طرابلس يستقبل شحنات من الغاز المسال والبنزين

استقبل ميناء طرابلس البحري الساعات الماضية سفينة نقل الحبوب “اوشنك ايسلند” التابعة للوكيل الملاحي “أعالي البحار للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها 28 ألف طنّ من الذرة.

ورست على أرصفة ميناء طرابلس، أيضًا سفينة نقل الوقود “غاز فينتور” التابعة لـ”الوكالة العالمية للتوكيلات الملاحية”، محمّلة بأربعة آلاف طنّ من الغاز المسال.

وبحسب البيانات التي نشرتها إدارة الميناء، فقد وصلت ناقلة نقل الإسمنت “ليبتس ستار”، التابعة للوكيل الملاحي “النيل للتوكيلات الملاحية”، محمّلة بـ11 ألف طنّ من الإسمنت السائب.

وشهد الميناء حركة تجارية نشطة عبر دخول العديد من السفن التي تحمل السلع المتنوعة على متنها، بالإضافة إلى توقّع وصول سفينة نقل وقود محمّلة بـ25 ألف طنّ من وقود البنزين.

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