«الأرصاد» تحذر من رياح قوية على ساحل الخمس ومصراتة مساء اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية قوية مساء اليوم على ساحل الخمس ومصراتة، ورياح شمالية غربية إلى غربي غدا على ساحل بنغازي وشحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، متوسط ارتفاع الموج يتراوح حول المترين على طول الساحل

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الخمس مصراتة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 متر ومترين ويصل صباح الغد إلى 2.50 متر على ساحل الخمس مصراتة.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

درجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ

الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية تتحول غدا إلى غربي على ساحل شحات وطبرق، وإلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و20 عقدة وتصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي وشحات.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر ويصل إلى مترين نهار الغد على ساحل بنغازي وشحات.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (23-25) مْ.

الرؤية جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا