«الناتو»: على «الأطراف الليبية» احترام وقف إطلاق النار «هذه المرة»

رحّب ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، والذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية في جنيف.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري: “أرحّب باتفاق وقف إطلاق النار الذي يعد خطوة مهمة نحو السلام”، مشيرا لضرورة احترام الأطراف للاتفاق وتطبيقه، وفقًا لوكالة أنباء «نوفا» الإيطالية.

وطالب ستولتنبرج الأطراف باحترام الاتفاق هذه المرة، قائلًا: “لسنا على الأرض، ولكن ندعم جهود الأمم المتحدة وعملية برلين”.

يشار إلى أنه قد سبق وأعلن وفدا حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي يوم 23 أكتوبر أنهما اتفقا على فتح طرق برية وجوية داخلية مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية التي جرت بينهما بدءا من 19 أكتوبر في مدينة جنيف السويسرية.