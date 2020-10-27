كوريا الجنوبية تدعو للتطبيق الحازم لاتفاق وقف النار في ليبيا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أصدرته اليوم، إن بلادها تثمّن عاليًا هذه الخطوة.

وأشاد البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني.

وأضافت المتحدثة الكورية الجنوبية إن بلادها تتطلع إلى إحلال السلام والاستقرار بشكل حقيقي وعملي داخل الأراضي الليبية، مشددة على ضرورة التنفيذ الصادق والحازم للبنود التي اشتمل عليها اتفاق وقف إطلاق النار.

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