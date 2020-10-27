السفارة الأمريكية في اليونان: ندعم نقل السلطة في ليبيا للتحضير للانتخابات

أعربت السفارة الأمريكية في اليونان، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الناتج عن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف.

كما رحبت السفارة، في بيان، بقرار مغادرة جميع المقاتلين الأجانب البلاد في غضون 90 يومًا والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم.

كما أعربت السفارة عن تطلعها، إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات.

وطالبت السفارة، الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص جديد لليبيا لضمان إحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية.

ودعت السفارة جميع الليبيين إلى مواصلة البناء على الزخم الإيجابي لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة جميع الجهات الخارجية بدعم هذه العملية.

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