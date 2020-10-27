كوريا الجنوبية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، المبرم بين حكومة الوفاق غير المعتمدة، والجيش.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية “كيم إن-تشول”، أن بلاده ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وتتطلع إلى إحلال السلام والاستقرار الحقيقيين في ليبيا من خلال التنفيذ الأمين للاتفاق.

يذكر أن وفدا الوفاق والجيش قد أعلنا يوم 23 أكتوبر أنهما اتفقا على فتح طرق برية وجوية داخلية مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية التي جرت بينهما ابتداء من 19 أكتوبر في جنيف في سويسرا.

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