العبيدي: تشكيك أردوغان في اتفاق وقف إطلاق النار يثير الأسئلة حول الدور العابث لتركيا في ليبيا

قال الباحث الليبي جبريل العبيدي، إنه “في ظل الترحيب الأممي غير المسبوق، بشأن التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، نجد الموقف التركي الشاذ بالتشكيك في الاتفاق”.

وأضاف العبيدي، أن البعض شكك في مدة 90 يوماً كونها طويلة، ما قد يسهم في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً من الأطراف التي تعوّل على انهيار الاتفاق، وخصوصاً بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تعكس حجم معارضته للاتفاق.

وأكد العبيدي أن تشكيك أردوغان في اتفاق أبرم بين جنرالات كبار من الجيش يمثلون الطرفين بالتساوي (5+5) يطرح العديد من الأسئلة حول الدور العابث لإردوغان في ليبيا، خصوصاً أن إردوغان هو أبرز العابثين بالمشهد السياسي والعسكري في ليبيا من خلال المرتزقة الذين جلبهم من سوريا وترسانة الأسلحة والطائرات المسيّرة التي قدمها للميليشيات في طرابلس، بعد أن فرض على الوفاق دفع ثمنها مضاعفاً.

وشدد على أن تشكيك أردوغان في صمود الاتفاق يعكس رغبته في إفشال الاتفاق الذي يتعرض بشكل مباشر لوجود مرتزقته في ليبيا، ويطالب في بنوده بإخراجهم في مهلة 90 يوماً.

وأشار العبيدي إلى أن الاتفاق الذي يعارضه أردوغان أعطى مهلة طويلة لإخراج المرتزقة، ما يشكك في حقيقة خروجها بالرهان على اختراق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يراهن عليه أردوغان.

وذكر العبيدي أن وقف إطلاق النار لا ينطبق على المجموعات التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها إرهابية، وأن اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا، كما اتفقت لجنة (5+5) على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي ووقف خطاب الكراهية.

ولفت العبيدي إلى أن الاتفاق جاء في حالة من التخبط السياسي لدى جماعات الإسلام السياسي، وتعجب من الاستقالات الجماعية لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنها لا تخرج عن كونها تقية سياسية ساذجة مفضوحة، خصوصاً أن الولاء للجماعة تحكمه بيعة تهدر دم صاحبها لو خرج عنها، متسائلا، كيف نصدق أن الخروج من الجماعة قابل للحدوث والتصديق!.

وأعرب عن تفاؤله، بأنه لو تم الالتزام بالاتفاق، سيكون خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي في ليبيا التي كانت لسنوات أرض معارك لجماعات وحروب بالوكالة.

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