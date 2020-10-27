الحليق: البعثة الأممية تقوم بدور الوصاية على ليبيا وأطراف حوار تونس من الإسلام السياسي فقط

أعرب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية ونائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا السنوسي الحليق، عن مباركته اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية العسكرية في جنيف، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون هناك جهة رعاية لهذا الاتفاق حتى لا يعتبر هش

ودعا الحليق، في مداخلة هاتفية تابعتها ورصدتها ليبيا 24 إلى خروج كل المرتزقة من ليبيا، مؤكدا أن مشكلة ليبيا هي التدخل الخارجي وأطماع بعض الدول الذي أدى لعدم استقرار ليبيا

وحذر الحليق، من عدم خروج القوات التركية من طرابلس بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وحول قائمة البعثة الأممية لدى ليبيا للشخصيات المتحاورة في تونس استغرب الحليق من اختيار الشخصيات، متسائلا باي معايير تم اختيارهم .

وأشار الحليق، إلى أن البعثة اختارت أفراد من طرف واحد فقط وهو الإسلام السياسي وهذا يعيد الينا اتفاق صخيرات من جديد، لافتا إلى أنها لم تختار من الجنوب الشرقي أي احد وهو يمثل ثلث ليبيا

وتابع الحليق، ” ليبيا دول عشائرية وقبائلية والقبائل لهم دور الآن مع ذلك لم تختار البعثة من المشايخ لا في الغرب ولا الجنوب الشرقي ولا الجنوب الغربي، مبينا أنه تم اختيار أفراد مقيمين خارج ليبيا ويتمتعوا بجنسيات خارجية”

وأكمل الحليق، ” هل تقوم البعثة الأممية بالوساطة أم الوصاية لأن اغلبيه من تم اختيارهم من الإسلام السياسي ومعروف توجههم”

وشدد الحليق، على أن البعثة الأممية غير عادلة في اختيار الشخصيات حيث تم اختيار 5 أشخاص من مدينة واحدة، مؤكدا أنه اذا كانت معايير اختيار من يمثلوا الحوار لا يكون بها توازن اجتماعي جغرافي سنخطئ نفس خطأ اتفاق الصخيرات.

وأفاد الحليق، بأن من الضروري أن يكون هناك توافق على الأشخاص لكي نخرج من هذا النفق

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