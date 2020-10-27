رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود يصدر هذا التوجيه

وجه رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المشكلة من المجلس الرئاسي العميد محمد فتح الله، بضرورة العمل على نفس الوتيرة التي عملت بها اللجنة طيلة الأشهر الماضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها وذلك خلال اجتماع عقده الثلاثاء، مع كل من مديري إدارات العمليات بشركات الراحلة، ليبيا للنفط ، الشرارة، مساعد مدير عام شركة الشرارة، معاون مدير مكتب طرابلس بشركة الطرق السريعة، مندوب عن نقابة محطات توزيع الوقود، عضو ومقرر لجنة أزمة الوقود والغاز بالمجلس الرئاسي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي، شددوا على العمل على حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق توزيع الوقود على بعض المحطات خارج العاصمة طرابلس، لاسيما مدن الجبل الغربي والمنطقتين الغربية والوسطى وزيادة الكميات المخصصة لها.

واتفق المجتمعون على تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من ظاهرة تجارة الوقود والغاز في السوق الموازي في كل المناطق لضمان وصوله للمواطنين بما يكفي احتياجاتهم اليومية، وتنظيم عمل محطات التوزيع في كل المناطق.