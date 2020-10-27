_الميهوب: لن نجلس مع المشري وجماعة الإخوان الإرهابية

-الميهوب: مجلس الدولة يرفض وقف إطلاق النار وفقا لأسياده تركيا وقطر

عبرت لجنة الدفاع القومي بمجلس النواب استنكارها الشديد لبيان مجلس الدولة الاستشاري، والذي عبر خلاله عن رفض اتفاق وقف إطلاق النار.

وأرجع رئيس اللجنة طلال الميهوب في بيان له موقف مجلس الدولة إلى رفض “أسيادهم تركيا وقطر للاتفاق”، مشيرا كذلك إلى خرق الوفاق وقف إطلاق النار بإبرام اتفاق أمني مع قطر أمس الاثنين.

وأكد الميهوب في بيانه الذي اطلعت عليه “الساعة 24″، على عدم الجلوس مع خالد المشري وجماعته الإخوان المسلمين، وطالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية بلجم هذه الجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

ودعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية، القوات المسلحة العربية الليبية للتصدي لهذه الجماعة في حال تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.