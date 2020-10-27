أسرة بعيو تدعو المجتمع الدولي للتدخل للإفراج عنه

دعت الصحفي الليبي، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، أسرة محمد بيعو، المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان، والجهات المعنية بحرية الصحافة والإعلام حول العالم، بضرورة التدخل والضغط على التشكيلات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق للإفراج عن بيعو.

وأطلقت أسرة الصحفي الليبي هاشتاج ” الحرية لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام” على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لقي رواجا كبيرا في الداخل الليبي.

وتعرض بعيو وإثنين من أبنائه للاختطاف من قبل التشكيلات المسلحة بسبب كشفه للفساد المستشرى داخل المؤسسات الإعلامية الحكومية، إضافة لتبنيه توجها رافضا لحملات التحريض التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية.