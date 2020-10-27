مراسم تسليم وتسلم بين هيئة رعاية أسر الشهداء و«العامة للبحث على المفقودين»

أجريت، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء، مراسم تسليم وتسلم بين الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

وجاء ذلك بناءً على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم «61» لسنة 2020، بعد معالجة اللجنة القصور السابق الناتج عن فصل الإدارة الفنية عن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

– السراج يوجه بتخصيص 100 مليون دينار لـ«أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين»

وحضر مراسم التسليم والتسلم رئيسا الهيئتين محمود مختار الهري، وكمال سالم أبوبكر، ورئيس اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي برئاسة عبدالمجيد القطروني، وأعضاء لجنة التسليم والتسلم من ديوان رئاسة الوزراء.

وأصدر المجلس الرئاسي القرار رقم «525»، لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بديلا عن الإدارة الفنية التابعة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في يونيو الماضي، بتخصيص 100 مليون دينار للهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في عمليات «بركان الغضب»، و«البنيان المرصوص»، و«ثورة 17 فبراير».



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