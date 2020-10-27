ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في بني وليد

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أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد اليوم الثلاثاء تسجيل 15حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا من أصل 29 عينة أرسلت يوم الأمس لمركز بحوث التقنيات الحيوية بمدينة طرابلس.

وكانت بني وليد قد شهدت ارتفاع واضح في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي عدد 73حالة موجبة و عدد الوفيات 4 حالات وفاة و 35 حالة شفاء.

وكشفت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد أن الوضع الوبائي يزداد سوءً خصوصًا بزيادة المناسبات الاجتماعية من أفراح وإقامة المآتم بصورة طبيعية جدا في نطاق بلدية بني وليد.