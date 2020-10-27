ورشة تدريبية حول الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا في صرمان

أقيمت ببلدية صرمان أمس ورشة عمل تدريبية استهدفت مديري مكاتب اندماج الفئات الخاصة على مستوى بلديات الساحل الغربي، وذلك في إطار التعاون المستمر بين إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة اندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم.

وكانت الورشة التي التأمت تحت شعار، خدمات خاصة لفئات خاصة في ظروف استثنائية، حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئات الخاصة خلال امتحانات الشهادة الثانوية، حيث تم خلالها التعريف بالفئات الخاصة والمتلازمات المختلفة والأمراض المزمنة وإجراءات الوقاية المفصلة لهذه الفئات.

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